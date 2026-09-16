ASTOR ENERJI (ASTOR) 17 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 16 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde güne 272,25 TL’den başladı. Seans içinde 273,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 245,10 TL görüldü ve günü 245,50 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 16 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-9,83 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 13,32 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 52,72 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 245,50 TL, 272,25 TL, 282,50 TL, 294,00 TL, 285,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 245,50 TL – 294,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 16 Eylül Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 310,41 TL, 52 günlük ortalama 309,55 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 228,67 TL ve 212,33 TL destek, 277,67 TL ve 310,33 TL direnç noktalarıdır.

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