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İslam Memiş’ten Fed ve petrol uyarısı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından küresel piyasalardaki yeni dönemi değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, gözlerin bundan sonra petrol fiyatlarına çevrileceğini vurguladı. Yüksek petrol fiyatlarının küresel enflasyonu beslediğine dikkat çeken Memiş, önümüzdeki aylarda İran-ABD hattında beklediği olası ateşkes veya anlaşma haberleriyle petrolde geri çekilme yaşanabileceğini öngördü.

İslam Memiş’ten Fed ve petrol uyarısı
Sariye Nur Dönmez

YouTube kanalında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş’in gündeminde ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı vardı. Fed’in piyasa beklentileri doğrultusunda hareket ederek 25 baz puanlık faiz artırımına gittiğini vurgulayan İslam Memiş piyasaların yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha bekleyebileceğini söyedi.

Memiş yayınında “Bu yıl sonuna kadar yine Amerika Merkez Bankası Fed‘den 25 baz puanlık faiz artırımı kesin gibi piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlanır” değerlendirmesinde bulundu.

İslam Memiş’ten Fed ve petrol uyarısı 1

TRUMP FED’E BASKISINI ARTTIRABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump‘ın Fed’e yönelik faizi indirimi çağrısını yenilediğini hatırlatan Memiş Fed‘in son kararını bankanın bağımsızlığı açısından da değerlendirdi.

Fed‘in faiz artırmasının ve yıl sonuna kadar yeni bir artırım beklentisinin Trump ile federe arasındaki gerilimi artırabileceğini öne süren İslam Memiş, “ Muhtemelen yine Trump Fed’i karşısına alabilir. Bu söylemlerle birlikte muhtemelen yine Fed baskısını arttırabilir “ ifadelerini kullandı. Öte yandan kasım ayı ara seçimlerine de işaret eden Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz politikasının siyasi tartışmalar açısından da yakından takip edileceğini belirtti.

"DİĞER MERKEZ BANKALARI SIRAYA GİREBİLİR"

Fed’in kararının ardından diğer ülkelerin merkez bankalarının para politikalarında da değişiklik görülebileceğini ifade eden Memiş küresel enflasyon riskine dikkat çekti.

Merkez bankalarının mevcut faiz politikalarıyla küresel enflasyonu kontrol altına almakta zorlandığını savunan Memiş, bundan sonraki süreçte başka merkez bankalarının da faiz artırımına yönelebileceğini öngördü.

İslam Memiş, YouTube kanalında yer verdiği değerlendirmede petrol fiyatlarındaki haftalık yükselişe de değindi. Brent petrolün varil fiyatının bugün 100 dolar seviyesinin altına sarktığını belirterek, Brent petrolde yaklaşık yüzde 2 değer kaybı görüldüğünü ve fiyatın yeniden 100 dolar civarında bulunduğunu söyleyen Memiş, petrolün yüksek seviyelerde kalmasının ekonomiler üzerindeki enflasyon baskısını artırdığı görüşünü paylaştı.

İslam Memiş’ten Fed ve petrol uyarısı 2

PETROL İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÖNGÖRÜ

Uzman isim, petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olup olmayacağına yönelik değerlendirmesinde mevcut yüksek seviyelerin uzun süre korunmasını beklemediğini dile getirdi. Önümüzdeki aylarda İran ile ABD arasındaki gerilimde ateşkes veya anlaşma haberi beklediği belirten Memiş, böyle bir gelişmenin petrol fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirebileceğini öngördü.

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Anahtar Kelimeler:
Fed İslam Memiş
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