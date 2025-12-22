FİNANS

ASTOR ENERJI (ASTOR) 23 Aralık Salı 2025 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR), 23 Aralık Salı 2025 için hazırlanan analizde, 22 Aralık Pazartesi 2025 kapanış verilerine göre 112,10 TL kapanış, %0,99 değişim ve 3,29 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Recep Demircan

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde güne 112,00 TL’den başladı. Seans içinde 113,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 110,70 TL görüldü ve günü 112,10 TL’den kapattı.
ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,99 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,29 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 29,39 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 112,10 TL, 111,00 TL, 110,90 TL, 107,90 TL, 111,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 107,90 TL – 112,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 22 Aralık Pazartesi 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 101,75 TL, 52 günlük ortalama 97,48 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 108,67 TL ve 105,33 TL destek, 113,67 TL ve 115,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

