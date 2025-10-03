ASTOR ENERJI (ASTOR) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Astor Enerji hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı yatırımcılar için önemli ipuçları sunmaktadır. Hisse, önceki gün 99,55 TL'den kapanmıştı. 3 Ekim 2025'te 99,65 TL'den açıldı. Gün içinde hissenin en yüksek fiyatı 99,95 TL oldu. En düşük fiyat ise 96,10 TL olarak kaydedildi. Şu anda hisse 96,40 TL'den işlem görmektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları şu şekildedir: 96,40 TL, 96,40 TL, 99,55 TL, 97,60 TL ve 96,65 TL. Bu veriler, hisse fiyatının son günlerde dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir. Önceki gün kapanış fiyatı 99,55 TL'dir. Bugünkü kapanış fiyatı 96,40 TL'dir. Bu durum, yaklaşık %3,14'lük bir değer kaybına işaret etmektedir.

Teknik analiz açısından, 50 günlük hareketli ortalama 100,72 TL seviyesinde bulunmaktadır. 200 günlük hareketli ortalama ise 109,41 TL'dir. Hisse fiyatı, uzun vadeli ortalamaların altında işlem görmektedir. Bu, potansiyel bir düşüş trendine işaret edebilir.

Destek ve direnç seviyeleri incelendiğinde, 97,54 TL seviyesi güçlü bir destek olarak öne çıkmaktadır. Direnç seviyeleri sırasıyla 99,94 TL, 100,52 TL ve 101,14 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, hisse fiyatının kısa vadeli hareketleri için önemli referans noktalarıdır.

Önümüzdeki günlerde, hisse fiyatının 97,54 TL desteğini test etmesi beklenebilir. Ayrıca direnç seviyelerini aşması da olasıdır. Yatırımcıların teknik göstergeleri ve piyasa haberlerini yakından takip etmeleri önemlidir. Bilinçli yatırım kararları almak için bu süreç gereklidir.