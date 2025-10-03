FİNANS

ASTOR ENERJI (ASTOR) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

ASTOR ENERJI (ASTOR) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

ASTOR ENERJI (ASTOR) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

Astor Enerji hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı yatırımcılar için önemli ipuçları sunmaktadır. Hisse, önceki gün 99,55 TL'den kapanmıştı. 3 Ekim 2025'te 99,65 TL'den açıldı. Gün içinde hissenin en yüksek fiyatı 99,95 TL oldu. En düşük fiyat ise 96,10 TL olarak kaydedildi. Şu anda hisse 96,40 TL'den işlem görmektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları şu şekildedir: 96,40 TL, 96,40 TL, 99,55 TL, 97,60 TL ve 96,65 TL. Bu veriler, hisse fiyatının son günlerde dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir. Önceki gün kapanış fiyatı 99,55 TL'dir. Bugünkü kapanış fiyatı 96,40 TL'dir. Bu durum, yaklaşık %3,14'lük bir değer kaybına işaret etmektedir.

Teknik analiz açısından, 50 günlük hareketli ortalama 100,72 TL seviyesinde bulunmaktadır. 200 günlük hareketli ortalama ise 109,41 TL'dir. Hisse fiyatı, uzun vadeli ortalamaların altında işlem görmektedir. Bu, potansiyel bir düşüş trendine işaret edebilir.

Destek ve direnç seviyeleri incelendiğinde, 97,54 TL seviyesi güçlü bir destek olarak öne çıkmaktadır. Direnç seviyeleri sırasıyla 99,94 TL, 100,52 TL ve 101,14 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, hisse fiyatının kısa vadeli hareketleri için önemli referans noktalarıdır.

Önümüzdeki günlerde, hisse fiyatının 97,54 TL desteğini test etmesi beklenebilir. Ayrıca direnç seviyelerini aşması da olasıdır. Yatırımcıların teknik göstergeleri ve piyasa haberlerini yakından takip etmeleri önemlidir. Bilinçli yatırım kararları almak için bu süreç gereklidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
33.18
2.657.433.437,14
% -2.93
10:26
AKBNK
61.2
2.144.524.094,70
% -2
10:26
THYAO
316
1.985.538.849,75
% 0.32
10:26
ISCTR
13.75
1.602.166.666,27
% -1.43
10:26
DOFRB
143.5
1.369.182.018,90
% 5.75
10:26
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

