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ATP'de halka arz büyüklüğü 180 milyon TL oldu

31.05.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27-28 Mayıs tarihlerinde talep toplama süreci gerçekleştirilen ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş'de halka arz büyüklüğü 180 milyon TL olarak gerçekleşti.

ATP'de halka arz büyüklüğü 180 milyon TL oldu

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 24 liradan sermaye artırımı yoluyla satışa sunulan 7,5 milyon lira nominal değerli pay satışı gerçekleştirildi.

HALKA ARZI 180 MİLYON OLDU

İş Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü 180 milyon lira oldu.

Halka arza katılan yurt içi bireysel yatırımcıların oranı yüzde 64,48 olurken, yurt içi kurumsal yatırımcıların oranı yüzde 34,63 olarak gerçekleşti. Yurt dışı kurumsal yatırımcı oranı yüzde 0,89 olarak kaydedildi.

Bloomberg HT’ye konuk olan ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, şirketin halka arz etmesinin kurumsal ve marka bilinirliğine büyük katkı sağlayacağını söylemişti. “Net kârımız 2020'de yüzde 51, FAVÖK marjımız yüzde 40'ın üzerinde büyüdü.” diyen Cinali, asıl reel büyüme rakamlarını 2022 yılında beklediklerini açıkladı.

Cinali değerlendirmesinde, şirketin hızlı servis restoranlarını yöneten çözümler ürettiğini ve Fintech konusunda da girişimleri olduğunun altını çizmişti.

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