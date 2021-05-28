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Halka arza hazırlanan Ünlü & Co'dan yatırım açıklaması: 2 yıl içinde yatırım bankasına dönüşmek istiyoruz

28.05.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin banka dışı finansal hizmetler ve varlık yönetim şirketlerinden Ünlü & Co, hafta başında yapılacak halka arzından sağlayacağı kaynakla kurumsal finansman alanında ölçek büyütmeyi ve iki yıl içinde yatırım bankasına dönüşmeyi hedefliyor.

Halka arza hazırlanan Ünlü & Co'dan yatırım açıklaması: 2 yıl içinde yatırım bankasına dönüşmek istiyoruz

Ünlü & Co'yu oluşturan birimlerin çatı şirketi Ünlü Yatırım Holding, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde halka arz edilecek. Şirket halka arz ile yaklaşık 260 milyon lira kaynak elde edecek.

Ünlü & Co'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, Reuters'a yaptığı açıklamada, halka arz sonrası elde edecekleri gelirle sadece yurtdışından buldukları fonlarla değil, şirketin kendi parasıyla da müşterilerine finansman sağlayabileceğini belirtti.

Ünlü, "Halka arz geliriyle) müşterilere finansman içerikli paketler sunmak için kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

Şirketin özkaynaklarının halka arz sonrasında 500 milyon lirayı aşacağını belirten Ünlü, "Bu sağladığımız kaynağı kaldıraç olarak kullanabilmek için bir ila iki yılda yatırım bankasına dönüşme hedefimizi koruyoruz" dedi. Ünlü'nün verdiği bilgiye göre halka arz sonrası şirketin özkaynakları BDDK'nın yatırım bankaları için şu ana kadarki örneklerde istediği 200-300 milyon lira olan sermaye tutarını karşılıyor olacak.

Ünlü & Co, 25 yıl önce kurulduğunda sadece kurumsal finansman alanında faaliyet gösteren; yurtdışındaki yatırımcılardan Türkiye'ye sermaye veya fon sağlayan, şirket alım satımlarına aracılık eden bir kurumu olarak yola çıktı.

Şirket sermaye artırımı ile birlikte kurumsal finansmanda danışmanlığın ötesine geçerek kendi parasıyla fon sağlayıcı haline gelecek. Böylece Ünlü & Co'nun müşterileri için başka yatırımcılardan da kaynak bulması kolaylaşacak veya maliyeti düşecek.

Ünlü, yatırım bankası olmasıyla birlikte yeni bir yatırımcı kitlesine erişebileceğini ifade ederek, "Bizi doğrudan fonlayacak kurumlar olacağını düşünüyoruz, direkt onlarla çalışacağız" dedi.

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Şirket, halka arz gelirlerinin bir kısmını ise tahsili gecikmiş alacaklar iş kolunda kullanacak. BDDK'nın ödemesi geciken kredilerin tahsili gecikmiş alacaklara dönüşmesini 180 güne çıkaran kararı nedeniyle biriken tahsil edilemeyen kredileri bankaların bir süre sonra elden çıkarılacağını ifade eden Ünlü, "Büyük kurumsal krediler dahil bunların satılması teşvik edilecek. O yüzden bu alanda ilave bir kaynak ihtiyacımız var, kaynağın bir kısmını oraya aktaracağız" dedi.

Ünlü & Co, tahsili gecikmiş alacaklardan sonra 2017 yılında bireysel yatırımcılara finansal danışmanlık alanına adım attı. Şirketin bu alandan sağladığı gelirlerin kurulduğundan beri her yıl %100 arttığını belirten Ünlü, gelirlerin daha küçük bir kısmının ise bu alana aktarılacağını belirtti.

Ünlü Yatırım Holding'in özkaynakları 2020 yılı sonu itibarıyla %18 artışla 245 milyon lira, net kârı neredeyse dört kat artışla 61 milyon lira, hasılatı ise %28 artışla 2.5 milyar lira oldu.

ULUSLARARASI YATIRIMCI YAPISINDA DEĞİŞİM

Ünlü Türkiye'ye yurtdışından portföy ve doğrudan yabancı yatırımların (FDI) değişimi hakkında da değerlendirmede bulundu.

Portföy yatırımları kapsamına giren hisse senedi piyasasında yabancı yatırımcıların payı kurdaki sert yükselişler nedeniyle 2019 yılında %65 seviyesinden inişe geçerken, 2020'de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile kesintisiz bir düşüşe geçerek bu ay itibarıyla son yılların en düşük seviyesi olan %42'ye kadar geriledi.

Hisse senedi piyasasında aldıkları pozisyonları birkaç yıllık vadelerde tutan yatırımcıların 2018 yılından sonra birkaç yıllık vadelerle pozisyon alan büyük fonların Türkiye'den çıktığını ifade eden Ünlü, "Gerek Türkiye'ye özel konular olsun, gerek pandemi olsun long-only fonların çıktığını gördük. Gelişmekte olan ülkelerin tamamı olumsuz etkilendi salgından" dedi.

Ünlü uzun vadeli yatırımcılar yerine son iki yılda, 1 ila 18 ay arasında vadeyle ellerinde hisse tutan hedge fon veya bankaların özel işlem masalarının piyasaya girdiğini ifade ederek, "Trade olarak nitelediğimiz işlemleri yapmak için alıyorlar ama şirketlerin ilave kaynağa ihtiyacı olduğu dönemde iskontolu olduğu sürece de alıyorlar" dedi.

Türkiye'den çıkan uzun vadeli yatırım fonlarının ise yeniden gelmeyi "test ettiklerini" belirten Ünlü, "Çok aktif değiller ama test ediyorlar. Ancak onlar için kurdaki stabilite önemli" dedi.

Doğrudan yatırım tarafında ise Türkiye'de pazar payı veya üretim tesisi sahibi olmak için isteyen şirket veya yatırımcıların aktif olduğunu belirten Ünlü, "Şu an elimizdeki satış işlerinin büyük çoğunluğunda stratejik alıcılar işin başını çekiyor" dedi.

Ünlü önceki yıllara göre daha küçük boyutlarla olsa da 300-500 milyon dolar büyüklüğe kadar çıkan şirket alım-satımları üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: Reuters

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