FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği haftanın ilk işlem gününde Almanya hariç negatif seyrediyor.

Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 587,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 24.334 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 9.857 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 düşüşle 8.134 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 44.680 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 düşüşle 17.137 puan seviyesinde bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de 3. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,3 arttı. Ülkenin 3. çeyrek cari açığı ise 12,1 milyar sterlin olarak gerçekleşti.

Öte yandan bölgede makroekonomik verilerin yanı sıra jeopolitik ve siyasi belirsizlikler de Avrupa piyasalarının gündeminde yer almaya devam ediyor.

Fransız parlamenterlerin Karma Komisyonda 2026 bütçe teklifi konusunda ortak metinde anlaşma sağlayamaması üzerine cuma günü Fransa'da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 4,51'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Jeopolitik tarafta ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya'ya baskı uygulanmasının gerektiğini söyledi.

Analistler, bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün geri kalanında ABD'de kasım ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni haftada rekorlar ve tarihi zirveler (Altın, gümüş, platin, paladyum)Yeni haftada rekorlar ve tarihi zirveler (Altın, gümüş, platin, paladyum)
Kargo bekleyenler dikkat! Boş senedi imzalayabilirsinizKargo bekleyenler dikkat! Boş senedi imzalayabilirsiniz

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TERA
295.75
7.636.890.262,50
% -9.97
13:01
TRALT
44.26
5.026.385.666,30
% 4.88
13:01
ISCTR
14.06
4.897.171.494,62
% 0.29
13:01
DSTKF
563
4.312.945.354,50
% 5.73
13:01
THYAO
275
4.211.648.349,25
% -0.81
13:01
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.