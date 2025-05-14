Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 545,52 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.609,31 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 40.168 puandan işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kazançla 13.822,14 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.866,58 puan seviyelerinde seyrederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 23.671,50 puanda bulunuyor.

Avrupa borsalarında ABD ile Çin arasında yapılan anlaşma ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erebileceğine dair iyimserliklerle Fransa hariç pozitif seyir izlenirken, gözler bugün Almanya'da enflasyon verilerine çevrildi.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, dünyanın bazı önemli para birimlerinin küresel sahnede dolarla rekabet etmeye çalışacağını ancak doların bir süre daha dünyanın temel para birimi olmaya devam edeceğini söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da nisan ayı TÜFE aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon verileri ile ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır