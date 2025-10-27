FİNANS

Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında Fransa hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bölgede gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Avrupa borsalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 576 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 24.281 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kazançla 42.729 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 15.917 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyirle 9.646 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.213 puan seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasalarında yatırımcıların odağında ECB'nin bu hafta açıklayacağı faiz kararı bulunuyor. Bankanın para politikası toplantısında 3 temel politika faizinde bir değişiklik yapmayacağı öngörülürken, Başkan Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerde bankanın gevşeme politikasına yönelik sinyaller aranacak.

Ticari gelişmeler de bölge gündeminde yer almayı sürdürüyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, nadir toprak elementleri ve kritik ham maddelerde Çin'e bağımlılığı azaltmak üzere "RESourceEU" adında yeni bir plan üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Öte yandan, Fransa'daki bütçe tartışmaları ve siyasi belirsizlikler de bölgedeki yatırımcıların odağında yer alıyor.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif"e çevirdi. Konuya ilişkin olarak kuruluştan yapılan açıklamaya göre, bu kararın ülkedeki siyasi parçalanmanın yasama süreçlerini zayıflatma ve hükümetin bütçe açığı, artan borç yükü ve yükselen borçlanma maliyetleri gibi temel sorunlara çözüm üretme kapasitesini sınırlama riskine dayandırıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümeti için bugün "önemli" olarak değerlendiriliyor. Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, 2026 bütçesinde değişikliğe gidilmezse hükümeti düşürmek için sosyalistlerin gensoru önergesine destek vereceğini açıklarken, söz konusu değişiklik için tanınan sürenin bugün dolacağı ifade ediliyor.

Bu gelişmelere ek olarak, İrlanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sol ve İrlanda'nın birliğini savunanların adayı Catherine Connolly, rakibi Heather Humphreys'i geride bırakarak ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanı oldu.

Bugün bölgede Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

