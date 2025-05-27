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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları ABD tarafından gelen tarife erteleme kararı ile makro ekonomik verilerden alınan sinyallerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 553 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 24.140 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 primle 8.797 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 40.198 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 14.286 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.841 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin değişken tarife politikaları ve bu politikaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, Avrupa borsalarında ise ABD tarafından gelen tarife erteleme kararı ve makro ekonomik verilerden alınan sinyaller piyasalar üzerindeki fiyatlamalarda etkili oluyor.

Bölgede ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da takip edilirken, Lagarde mevcut dünya düzeninin temellerinden sarsılmakta olduğunu ve değişen manzaranın avronun daha büyük bir uluslararası rol oynamasına kapı açabileceğini söyledi.

Avronun daha büyük bir rol üstlenmesi için fırsatlar gördüğünü ifade eden Lagarde, bunun için Avrupa'nın daha derin ve daha likit bir sermaye piyasasına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Analistler, Avrupa Birliği’nin en büyük ticaret ortağı olan ABD ile ilişkilerde uzlaşmacı bir tutum sergilediğini belirterek, imalat sanayiindeki zayıflamanın etkisiyle kırılganlaşan ekonomik büyümeyi korumak adına yetkililerin agresif ticaret politikalarından kaçındığını ifade etti.

Almanya'da açıklanan verilere göre haziran ayı GfK tüketici güven endeksi eksi 19,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fransa'da ise mayıs ayı ilişki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,7 ile Mart 2021'den bu yana en yavaş artışını kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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