Aziz Yıldırım geri döndü, hisseler yön değiştirdi

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım, sekiz yıl aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Tarihi bir oy farkıyla seçimi kazanan Yıldırım'ın dönüşü, Borsa İstanbul'da işlem gören FENER hisselerine de hareketli bir başlangıç yaptırdı. Yeni haftaya yükselişle başlayan hisseler, günün ilerleyen saatlerinde satış baskısıyla yön değiştirdi.

Fenerbahçe'nin 35. Başkanı Oldu

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Sekiz yıl sonra yeniden göreve gelen Yıldırım, kulüp tarihinin 35. başkanı olarak kayıtlara geçti.

Tarihin En Yüksek Oyu Aziz Yıldırım'ın

Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken, rakibi Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı. Bu sonuçla Aziz Yıldırım, kulüp tarihinde bir başkan adayının aldığı en yüksek oy sayısına ulaşarak seçimi kazandı.

Seçimde;

Kullanılan oy: 27 bin 387

Geçerli oy sayısı: 27 bin 172

Geçersiz oy sayısı: 135

Boş oy: 80

olarak açıklandı.

Yıldırım'dan Zafer Konuşması

Seçim zaferinin ardından konuşan Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Kazanan Fenerbahçe'dir. Hakan Safi bey ve herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. İnşallah hep beraber şampiyon oluruz. Birbirimize sarılacağız, ayrışmak yanlış. Biz içimizde ayrışmayacağız, buna müsaade etmeyeceğiz. Sözümü şampiyonluk. Gerekli olan takviye neyse 15 gün içinde yapacağız. Bugün bizi rekor oyla seçtiniz, borcumuzu ödeyeceğiz. Şampiyonluk borcumuzu ödemeden gitmeyeceğiz."

Başkanlık Seçiminin Borsaya Yansıması

Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık değişimi, yatırımcıların da yakın takibindeydi. Borsa İstanbul'da işlem gören FENER hisseleri, yeni güne yüzde 3,32'lik yükselişle başladı. Ancak ilk işlemlerde görülen pozitif görünüm uzun sürmedi. Gün içinde gelen satışlarla yönünü aşağı çeviren FENER hisseleri, yüzde 1,28 değer kaybederek 3,87 TL seviyesine geriledi. Böylece hisseler, açılış fiyatı olan 3,94 TL'nin de altına düşmüş oldu.