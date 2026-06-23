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Beta Enerji halka arzında talep toplama başlıyor

Beta Enerji’nin halka arzı için talep toplama bugün başlıyor. Pay başına 40,0 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arzda talep toplama 25 Haziran Perşembe günü sona erecek. Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, halka arzdan elde edecekleri gelirin büyüme yatırımlarının finansmanında ve bu büyümenin ihtiyacı olan işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını açıkladı.

Beta Enerji halka arzında talep toplama başlıyor

Beta Enerji, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde Yatırım Finansman Menkul Değerler’in (YF) eş liderliğinde toplam 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 40,0 TL sabit fiyatla 23-24-25 Haziran tarihlerinde talep toplayacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,4 milyar TL olarak hedeflendiği ihraçta 55 milyon adedi sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin adedi de ortak satışı olmak üzere toplam 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 15 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, halka arzı kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini ifade etti. Halka arzdan elde edilecek kaynağın büyüme yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını aktaran Dağsuyu, "Yatırım tarafında önceliğimiz, yeni kampüsümüzün kalan bölümlerinin tamamlanması ile makine ve teknoloji yatırımlarımızın hızlandırılması olacak. İşletme sermayesi tarafında ise artan sipariş hacmimizi desteklemek amacıyla hammadde tedariki, stok yönetimi ve satış finansmanına kaynak ayıracağız" dedi.

Beta Enerji halka arzında talep toplama başlıyor 1

"2027 SONUNDA 400 MİLYON DOLARI AŞKIN CİRO HEDEFLİYORUZ"

Dağsuyu, "2025 yılında 4,7 milyar TL ciroya ulaştık. Yeni kampüs yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte ciromuzu 2027 sonunda 400 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısını ise kısa vadede 80’den 100’e, beş yıl içinde ise 130 ülkeye çıkarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

KATILIM ENDEKSİ KRİTERLERİNE UYUM VE YÜZDE 30 TEMETTÜ HEDEFİ

Beta Enerji, kar dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem karının asgari yüzde 30’unu nakit olarak dağıtmayı hedeflerken, hakim ortaklar tarafından şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında herhangi bir hisse satışı yapılmaması da hedefleniyor. Şirket, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde bir karar almayacağını da açıkladı. Katılım endeksine uygun olan Beta Enerji payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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