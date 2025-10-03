FİNANS

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı, yatırımcılar için önemli ipuçları sunmaktadır. Hisse, önceki gün 567,5 TL'den kapanmıştır. 3 Ekim 2025 tarihinde 567 TL'den açılış yapmıştır. Gün içinde en yüksek 571,5 TL'yi, en düşük ise 563,5 TL'yi görmüştür. Şu an itibarıyla hisse 567 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları 567 TL, 567,5 TL, 541 TL, 535 TL ve 526 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hissenin son dönemde düşüş eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Günlük bazda, 3 Ekim 2025'te açılış fiyatı 567 TL'dir. Kapanış fiyatı 567 TL olarak gerçekleşmiştir. Gün içindeki en yüksek değer 571,5 TL, en düşük değer ise 563,5 TL olarak kaydedilmiştir. Bu da hissenin gün içinde 8 TL'lik bir dalgalanma yaşadığını ortaya koymaktadır.

Önceki gün kapanış fiyatı 567,5 TL'den açılış fiyatı 567 TL'ye gerileyerek %0,09'luk bir düşüş yaşanmıştır. Gün içindeki en yüksek değer 571,5 TL, en düşük değer ise 563,5 TL olarak kaydedilmiştir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, BIMAS hissesinin 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatı 482,65 TL'dir. Bu da hissenin mevcut fiyatının ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir. Önceki analizlerde, 30 günlük ortalama fiyatın 460,25 TL olduğu belirtilmiştir. Bu da hissenin son dönemde değer kazandığını göstermektedir.

Önceki analizlerde, BIMAS hissesinin 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatı 482,65 TL olarak belirtilmiştir. Mevcut fiyatı, ortalamanın üzerindedir.

BIMAS hissesinin son dönemde değer kazandığı açıktır. Mevcut fiyatı 30 günlük ortalamanın üzerindedir. Yatırımcıların, hissenin destek ve direnç seviyelerini dikkate alması önemlidir. Piyasa trendlerini ve şirketin finansal durumunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

