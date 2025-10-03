BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı, yatırımcılar için önemli ipuçları sunmaktadır. Hisse, önceki gün 567,5 TL'den kapanmıştır. 3 Ekim 2025 tarihinde 567 TL'den açılış yapmıştır. Gün içinde en yüksek 571,5 TL'yi, en düşük ise 563,5 TL'yi görmüştür. Şu an itibarıyla hisse 567 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları 567 TL, 567,5 TL, 541 TL, 535 TL ve 526 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hissenin son dönemde düşüş eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, BIMAS hissesinin 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatı 482,65 TL'dir. Bu da hissenin mevcut fiyatının ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir. Önceki analizlerde, 30 günlük ortalama fiyatın 460,25 TL olduğu belirtilmiştir. Bu da hissenin son dönemde değer kazandığını göstermektedir.

BIMAS hissesinin son dönemde değer kazandığı açıktır. Mevcut fiyatı 30 günlük ortalamanın üzerindedir. Yatırımcıların, hissenin destek ve direnç seviyelerini dikkate alması önemlidir. Piyasa trendlerini ve şirketin finansal durumunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.