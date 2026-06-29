Bitcoin fonlarında rekor çıkış!

ABD’de listelenen Bitcoin borsa yatırım fonlarında yatırımcı çıkışı hızlandı. Bloomberg’in derlediği verilere göre, 13 spot Bitcoin ETF’sinden haziran ayında 4,1 milyar dolardan fazla net çıkış gerçekleşti. Bu rakam, ürünlerin Ocak 2024’te işlem görmeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek aylık net çıkış oldu.

Varlık büyüklüğü açısından en büyük fon olan BlackRock’ın IBIT fonu, söz konusu çıkışların tek başına 3 milyar dolarlık bölümünü oluşturdu.

BİTCOİN HAZİRANI SERT KAYIPLA GEÇİRİYOR

ETF’lerdeki çıkışlar, Bitcoin fiyatındaki sert düşüşle aynı döneme denk geldi.

Bitcoin, Haziran 2022’den bu yana en kötü aylık performansına doğru ilerlerken, bu ay yüzde 18’den fazla değer kaybetti. Geçen hafta 60 bin dolar seviyesinin altına gerileyen kripto para, bu seviyeler civarında işlem görmeyi sürdürdü.

Söz konusu dönem, 2022’de kripto sektöründeki iflas zincirinin başladığı ve daha sonra Sam Bankman-Fried’ın FTX platformunun çöküşüyle sonuçlanan süreci hatırlattı.

“GELENEKSEL YATIRIMCILAR SAVUNMADA”

Piyasa istihbarat şirketi Glassnode analistleri, son notlarında ETF çıkışlarının ölçeğine ve süresine dikkat çekti.

Analistler, “Bu çıkışların büyüklüğü ve süresi, geleneksel yatırımcıların savunmada kalmaya devam ettiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Glassnode’a göre, önceki Bitcoin düzeltmelerinde ETF’lere alım gelirken, bu kez yatırımcılar risklerini azaltmayı tercih ediyor.

STRATEGY HİSSELERİNDE DE BASKI ARTTI

Spot ETF’lerin yanı sıra, Michael Saylor’ın Bitcoin biriktiren şirketi Strategy de baskı altında kaldı. Eski adı MicroStrategy olan şirketin yaklaşık 50 milyar dolarlık Bitcoin varlığı içinden 2,5 milyon dolarlık satış yapması, piyasada son satış dalgasını tetikleyen gelişmelerden biri olarak görüldü.

Satış miktarı sınırlı olsa da piyasa açısından sembolik önem taşıdı.

IG Australia analisti Tony Sycamore, Strategy’nin imtiyazlı hisse aracı STRC’nin geçen hafta yüzde 24,67 düşüşle 74,57 dolara gerilediğini belirtti.

Sycamore, satışın, şirketin yaklaşan dönüştürülebilir tahvil vadeleri ve temettü yükümlülüklerini karşılamak için Bitcoin varlıklarının bir bölümünü satmak zorunda kalabileceğine ilişkin endişelerden kaynaklandığını söyledi.

EKİM ZİRVESİNDEN YÜZDE 50’DEN FAZLA GERİDE

Bitcoin, 60 bin dolar civarında işlem görüyor. Kripto para, geçen yıl ekim ayında gördüğü zirvenin yüzde 50’den fazla altında bulunuyor.