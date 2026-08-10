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Geri dönünce akın ettiler! Saatlerce deniyorlar: Çıkarmak kesinlikle yasak

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Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gürgenli köyü sınırları içerisinde yer alan Sülüklü Göl, son dönemde şifa arayan ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Gördük Dağları'nın güney yamacında, yaklaşık bin 500 metre yükseklikteki zorlu coğrafyanın arasında gizlenmiş bu doğa harikası, el değmemiş yapısı ve temiz havasıyla çevre illerden gelen binlerce yerli turisti ağırlıyor.

Geri dönünce akın ettiler! Saatlerce deniyorlar: Çıkarmak kesinlikle yasak 1

SAATLERCE DENİYORLAR

Etrafı sarp zirvelerle çevrili olan Sülüklü Göl, adını içinde barındırdığı ve alternatif tıpta sıkça kullanılan doğal sülüklerden alıyor. Özellikle eklem ağrıları, varis ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan bu sülükler, Gürgenli köyü yakınlarındaki bu bölgeyi adeta bir doğal şifa merkezi haline getirmiş durumda. Göle gelen ziyaretçiler, dağların serin esintisi eşliğinde ayaklarını suya bırakarak saatlerce doğal tedavi yöntemlerini deniyor.

Geri dönünce akın ettiler! Saatlerce deniyorlar: Çıkarmak kesinlikle yasak 2

YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA KAVUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık tehlikesini kış ve bahar aylarında etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla tamamen atlatan göl, eski ihtişamına ve yüzde 100 doluluk oranına yeniden kavuştu.

Geri dönünce akın ettiler! Saatlerce deniyorlar: Çıkarmak kesinlikle yasak 3

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU ZİRVEYE ULAŞTI

Suyun geri dönmesiyle birlikte Gördük Dağları'nın eteklerindeki ziyaretçi yoğunluğu da zirveye ulaştı. Bölgedeki ekolojik dengenin korunması amacıyla, gölden dışarıya ticari veya kişisel amaçla sülük çıkarılmasının ise kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Bölgedeki korucular, göl çevresinde devriye görevi yaparak vatandaşları sülük almamaları konusunda uyarıyor.

Geri dönünce akın ettiler! Saatlerce deniyorlar: Çıkarmak kesinlikle yasak 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman turist şifa
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kafayı yemiş bunlar
cevre pisletmedinler
DOĞA YI KORUYUN DA. FAZLA KİŞİ AYNI ANDA GİRMESİN GÖLE
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