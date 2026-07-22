Bitcoin mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesinde!

Bitcoin, mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. 66 bin dolar eşiğini aşan Bitcoin, mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, İran-ABD savaşı nedeniyle oluşan risk ortamında oynaklığını sürdürüyordu. Güçlü ETF para girişleri, çip hisselerindeki yükseliş ve artan risk iştahının etkisiyle Bitcoin 66 bin doların üzerine çıktı. Trump'ın İran ile yürüttüğü müzakereler nedeniyle oynaklığını sürdüren Bitcoin'de yatırımcı beklentileri yeniden 70 bin dolar seviyesine odaklandı.

MAYIS AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Haftaya alıcılı başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte yüzde 2,86 değer kazanarak gün içinde 66 bin 459 dolara kadar yükseldi ve mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Günlük işlem hacmi ise yüzde 28 artarak 30 milyar dolara çıktı.

Piyasa değeri bakımından Bitcoin'in ardından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum yüzde 3,66, uluslararası para transferlerinde kullanılan dijital varlık XRP ise yüzde 4 yükselişle son haftaların en güçlü günlük performanslarından birini sergiledi.

Değişen dünya teknolojileriyle birlikte teknoloji devlerinin artan çip talebi de kripto piyasasını olumlu etkilemeye devam ediyor. Yapay zeka ve veri merkezi çipleri üreten Marvell ile bellek çipleri üreticisi Micron'un hisselerindeki değer artışı, piyasalardaki genel risk algısını düşürdü. Güvenli liman arayışı yerini spekülatif ve riskli varlıklara yönelime bıraktı.

SON 5 GÜNLÜK TOPLAM NET GİRİŞ 727 MİLYON DOLAR

Kurumsal fon akışları da Bitcoin'in yükselişine yön verdi. Sadece bir günde Bitcoin ETF'lerine 226,9 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Bu da piyasayı yukarı taşıyan ana unsurlardan biri olarak görüldü. Son 5 günlük toplam net giriş 727 milyon dolara ulaşırken, bu tablo haziran ayında 13 işlem günü boyunca yaşanan ve toplam 4,37 milyar doları bulan devasa fon çıkışının yaralarının sarılmaya başladığını gösteriyor.

PEKİ ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistlerin piyasa beklentisi, 70 bin dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğu yönünde. Mayıs ayında bu seviyenin altına sarkan Bitcoin'in, haftalık ivmesini koruması halinde yeniden 70 bin doları test edebileceği öngörülüyor. Analistler ayrıca çip sektöründeki iştahın artmasının, Bitcoin'in yükseliş beklentisi açısından olumlu bir görünüm oluşturabileceğini ifade ediyor. Ancak İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin tırmanmasının yükseliş ivmesini zayıflatabileceğine de dikkat çekiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi