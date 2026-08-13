ÖTV'nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Motorinde büyük düşüş

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) kademeli uygulamaya geçilirken, bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Kararla, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak, sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut eşel mobil sistemi uygulamasında değişiklik yapılmadı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından akaryakıt markalarının fiyatlarını güncellemeye başladığı görüldü.

Motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla beraber fiyatlarda yaklaşık 9,25 TL düşüş yaşandı.

Güncellenen rakamlara göre akaryakıt fiyatlarında son tablo şu şekilde oldu:

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL

Motorin: 70.82 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL

Motorin: 70.68 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL

Motorin: 71.94 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL

Motorin: 72.21 TL

LPG: 33.79 TL