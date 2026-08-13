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ÖTV'nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Motorinde büyük düşüş

Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarının, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanmasına karar verilmişti. Kararla beraber akaryakıt istasyonlarının fiyatları değiştirmeye başladığı görülürken motorin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

ÖTV'nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Motorinde büyük düşüş
Hande Dağ

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) kademeli uygulamaya geçilirken, bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Kararla, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak, sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut eşel mobil sistemi uygulamasında değişiklik yapılmadı.

ÖTV nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Motorinde büyük düşüş 1

Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından akaryakıt markalarının fiyatlarını güncellemeye başladığı görüldü.

ÖTV nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Motorinde büyük düşüş 2

Motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla beraber fiyatlarda yaklaşık 9,25 TL düşüş yaşandı.

ÖTV nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Motorinde büyük düşüş 3

Güncellenen rakamlara göre akaryakıt fiyatlarında son tablo şu şekilde oldu:

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

ÖTV nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Motorinde büyük düşüş 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL
Motorin: 70.82 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL
Motorin: 70.68 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL
Motorin: 71.94 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL
Motorin: 72.21 TL
LPG: 33.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
69.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.81
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.91
Gazyağı
77.96
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motorin Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları motorin indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Varillerle mazot alıp depolamak istiyorum. Düştü mü çıktı mı derdi olmaz.
benzinden neden kaldırılmiyor ÖTV nedir benzin mazot LPG özel tüketim değil ihtiyaçtır artık bu adeletsizlik yeter
Akaryakıtta ötv mi olur ne saçmalık ya
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