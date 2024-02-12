Bor Şeker halka arz büyüklüğü 1,86 milyar TL oldu

Bor Şeker A.Ş. paylarının halka arzında 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlandı ve satışa sunulan 70 milyon TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleşti.

İşleme aracılık eden Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, Bor Şeker paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 74.181.414 TL, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisinde 638.711 TL, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 176.410.620 TL, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 25.250.000 TL olmak üzere toplam 276.480.745 TL nominal talep toplandı.

Bor Şeker'in 1.857.800.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 70.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 2.598.451 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 273 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcıya, 198 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 8 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 2.598.930 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 59,09, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılar için yüzde 0,91, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 30 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.





