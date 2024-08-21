Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,72 puan ve yüzde 0,16 azalışla 9.966,57 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile tekstil, en çok gerileyen yüzde 1,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 gerileyerek 9.982,28 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydettiBu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır