FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 düşüşle 9.446,75 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 9.474,96 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,20 puan ve yüzde 0,30 azalışla 9.446,75 puana indi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 arttı.

Borsa-İstanbul-1

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,67 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,69 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de gümrük tarifeleri ve iş gücü piyasasından gelen sinyallerin büyümeye yönelik riskleri tekrar artırmasıyla karışık bir seyir izlerken gözler, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına çevrildi.

Bugünün arife günü olması nedeniyle Borsa İstanbul erken kapanış yapacak. Borsada işlemler saat 12.40'a kadar gerçekleştirilecek.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci defa yapılırsa ehliyet iptali!İkinci defa yapılırsa ehliyet iptali!
Yapay zeka kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Sürücüler dikkat: 4 günde yarım milyondan fazla ceza kestiYapay zeka kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Sürücüler dikkat: 4 günde yarım milyondan fazla ceza kesti

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
A1CAP
0
0,00
% 0
18:10
MTRKS
0
0,00
% 0
18:10
MOGAN
0
0,00
% 0
18:10
MOPAS
0
0,00
% 0
18:10
MPARK
0
0,00
% 0
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa bist 100
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

Kahreden kare... Gözyaşları içerisinde yaralı annesine yardım bekledi!

Kahreden kare... Gözyaşları içerisinde yaralı annesine yardım bekledi!

80 liradan 120 liraya kadar yükseliyor!

80 liradan 120 liraya kadar yükseliyor!

Yapay zeka kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Sürücüler dikkat: 4 günde yarım milyondan fazla ceza kesti

Yapay zeka kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Sürücüler dikkat: 4 günde yarım milyondan fazla ceza kesti

Araç sahipleri heyecanla bekliyordu! Bu gece yarısı fiyatlar değişti...

Araç sahipleri heyecanla bekliyordu! Bu gece yarısı fiyatlar değişti...

Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…

Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.