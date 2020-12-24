FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı

BORSA HABERLERİ  | 24.12.2020 10:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 artarak, güne 1.423,88 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.423,88 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,59 ile kimya, petrol, plastik, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazanan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.417,66 puana taşıdı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajların takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa'da ise başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla yarım gün açık olacak sınırlı sayıdaki borsada, düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Piyasaların gözü Merkez Bankası'ndaPiyasaların gözü Merkez Bankası'nda
İşte güncel altın fiyatları! Altın düşüyor mu?İşte güncel altın fiyatları! Altın düşüyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var
Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var
Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar
Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
DİSK'ten yeni asgari ücret açıklaması
DİSK'ten yeni asgari ücret açıklaması
Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam geldi!
Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam geldi!
Merak ediliyordu! Fiyatı belli oldu
Merak ediliyordu! Fiyatı belli oldu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı
Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
Gübretaş'tan dikkat çeken karar... Gübretaş hisseleri artacak mı?Gübretaş'tan 6 milyar dolarlık altın rezervi açıklaması!Gübretaş son durum!
Gübretaş'tan dikkat çeken karar!
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Arzum halka arzına 53,6 kat talep... Arzum halka arz ne zaman açıklanır? Arzum hisse fiyatı ne kadar oldu? Arzum borsa kodu nedir?
Arzum halka ne zaman sonuçlanır?
Küresel piyasalar, haftaya 'mutasyon' endişeleri ile başladı
Küresel piyasalar, haftaya 'mutasyon' endişeleri ile başladı
Hisse senetleri güncellenme saatleri 2021... Borsa saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Borsa İstanbul çalışma saatleri 2021!
Hisse senetleri güncelleme saatleri!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.