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Borsa güne yükselişle başladı! (2 Temmuz 2025 Çarşamba) En çok kazandıran...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 10.103,74 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,24 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,97 ile madencilik oldu. İşte 2 Temmuz 2025 Çarşamba borsada son durum...

Borsa güne yükselişle başladı! (2 Temmuz 2025 Çarşamba) En çok kazandıran...

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 10.080,35 puandan tamamladı.

Borsa güne yükselişle başladı! (2 Temmuz 2025 Çarşamba) En çok kazandıran... 1

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,40 puan ve yüzde 0,23 artışla 10.103,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN ÇOK KAZANDIRAN VE EN FAZLA KAYBETTİREN

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,24 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,97 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarifelerde yeni bir erteleme yapılmayacağına yönelik tavrı risk iştahını olumsuz etkilerken, gözler ülkede bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesinde işsizlik oranının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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