Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (24 Temmuz 2026)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,22 puan ve yüzde 0,82 azalışla 13.962,45 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 82,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,37 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 2,78 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorları üzerindeki riskleri, yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soru işaretleri ve tarifelerin yeniden gündeme gelmesi fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır