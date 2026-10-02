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Borsa günün ilk yarısında değer kazandı (2 Ekim 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazanarak 12.363,22 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı (2 Ekim 2026)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,18 puan ve yüzde 0,93 artışla 12.363,22 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 58,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile metal eşya, en fazla kaybeden ise yüzde 7,19 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında pozitif bir seyir izlerken İkinci Fon Kurulu Toplantıs sonrasında yapılan açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, SPK tarafından fon hesaplarına ilişkin hazırlanan ödeme takvimi değerlendirildi. Açıklamada, “Sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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