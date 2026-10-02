FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi. Dün yansıyan ÖTV düzenlemesinin ardından, otogaz (LPG) grubuna yeni bir fiyat artışı daha eklendi. İşte LPG'de tabelaya yansıyan tutar...

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı
Cansu Çamcı

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatıyla birlikte son dönemde sık sık değişim gösterirken eşel mobil sistemi de dün itibarıyla sona erdi. Peki, LPG, motorin ve benzine ne kadar zam geldi? Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 2 Ekim'de ne kadar oldu?

İşte motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 2 Ekim 2026 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...

LİTRE FİYATINA 4,76 TL'LİK ZAM YAPILDI

Otogazın litre fiyatına 4,76 TL zam yapıldı. Eşel mobil sistemin 1 Ekim’de kaldırılmasıyla LPG’ye 1,48 TL’lik ÖTV zammı yansıtılmıştı, gelen bu son güncellemeyle birlikte otogaz kullanıcıları kısa süre içerisinde ikinci bir fiyat şokuyla karşılaştı.

TABELAYA YANSIDI, 40 TL EŞİĞİ AŞILDI

Son zamla birlikte Türkiye genelinde ortalama otogaz litre fiyatının 40 TL barajını aşması kesinleşti. İl ve bayi bazlı dağıtım maliyetlerine göre fiyatlarda küçük farklılıklar görülebilecek.

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı 1

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürücüler tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

2 Ekim güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul

Benzin: 80,50 TL
Motorin: 97,10 TL
LPG: 41.20 TL

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı 2

Ankara:

Benzin: 85,50 TL
Motorin: 98.20 TL
LPG: 41.29 TL

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı 3

İzmir:

Benzin: 85.80 TL
Motorin: 98,50 TL
LPG: 41.30 TL

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladıİslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladı
101 yıllık dev market zinciri kepenk indiriyor! 27 şubesi kapanacak101 yıllık dev market zinciri kepenk indiriyor! 27 şubesi kapanacak

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
97.18
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.58
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
47.57
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
50.51
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
Zam Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.