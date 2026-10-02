Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatıyla birlikte son dönemde sık sık değişim gösterirken eşel mobil sistemi de dün itibarıyla sona erdi. Peki, LPG, motorin ve benzine ne kadar zam geldi? Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 2 Ekim'de ne kadar oldu?

İşte motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 2 Ekim 2026 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...

LİTRE FİYATINA 4,76 TL'LİK ZAM YAPILDI

Otogazın litre fiyatına 4,76 TL zam yapıldı. Eşel mobil sistemin 1 Ekim’de kaldırılmasıyla LPG’ye 1,48 TL’lik ÖTV zammı yansıtılmıştı, gelen bu son güncellemeyle birlikte otogaz kullanıcıları kısa süre içerisinde ikinci bir fiyat şokuyla karşılaştı.

TABELAYA YANSIDI, 40 TL EŞİĞİ AŞILDI

Son zamla birlikte Türkiye genelinde ortalama otogaz litre fiyatının 40 TL barajını aşması kesinleşti. İl ve bayi bazlı dağıtım maliyetlerine göre fiyatlarda küçük farklılıklar görülebilecek.

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürücüler tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

2 Ekim güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul

Benzin: 80,50 TL

Motorin: 97,10 TL

LPG: 41.20 TL

Ankara:

Benzin: 85,50 TL

Motorin: 98.20 TL

LPG: 41.29 TL

İzmir:

Benzin: 85.80 TL

Motorin: 98,50 TL

LPG: 41.30 TL