Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,83 puan azalışla 10.739,11 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 45,1 milyar lira oldu.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN ÇOK KAZANDIRAN

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,57 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,96 ile iletişim oldu.,

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin temkinli açıklamaları ve Avrupa'daki seçim belirsizliklerinin etkisiyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile 2. el konut satışlarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)





