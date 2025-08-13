FİNANS

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 10.938,74 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,77 puan ve yüzde 0,14 azalışla 10.938,74 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 51,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 1,96 ile inşaat, en çok düşen yüzde 7,81 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

