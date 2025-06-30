Borsa günün ilk yarısında yükseldi! Tek kaybettiren... (30 Haziran 2025 Pazartesi)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 340,91 puan ve yüzde 3,62 artışla 9.745,8 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 75,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,85, holding endeksi yüzde 3,04 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE TEK KAYBETTİREN O OLDU

Sektör endekslerinde en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,01 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı ve ticaret anlaşmaları yapılacağına yönelik beklentilerle karışık bir seyir izlenirken, başta ABD'de açıklanacak istihdam verileri olmak üzere bu hafta takip edilecek yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, işsizlik oranı mayısta yüzde 8,6'dan yüzde 8,4'e indi. Dış ticaret açığı ise aynı dönemde 6 milyar 645 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,9 oldu.

Bununla birlikte, AA Finans'ın haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır