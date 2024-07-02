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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.07.2024 14:14
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kazanarak 10.376,63 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,81 ile turizm oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,32 puan artışla 10.376,63 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 32,9 milyar lira oldu.

KÜRESEL PİYASALAR FED BAŞKANI'NA ODAKLANDI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ayrıca ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

(AA)

Express


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