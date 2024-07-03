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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 14:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 10.523,06 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,98 ile ticaret oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,82 puan artışla 10.523,06 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun yavaşladığını ortaya koyan verilerin ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde 10.600 seviyesinin üzerini test ettikten sonra 10.500 puanın üzerinde dengelendi.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

TÜFE VE ÜFE RAKAMLARI

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

TÜFE mayıs ayında yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 artış kaydetmişti.

Öğleden sonra yurt içinde enflasyon verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

Express


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