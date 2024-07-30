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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.07.2024 14:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 10.795,30 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,19 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 2,71 ile sigorta oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,54 puan artışla 10.795,30 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Banka'nın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.680 ve 10.500 puanın ise destek olduğunu kaydetti.

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Endeks Borsa İstanbul sektör
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