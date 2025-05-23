Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,12 puan ve yüzde 0,18 artışla 9.492,33 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 34,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,8, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,99 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,87 ile spor oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve uyguladığı ticaret politikaları ülkede ekonominin gidişatı üzerinde soru işaretleri oluştururken, bu durum küresel piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır