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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazanarak 10.230,08 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,7 puan ve yüzde 0,02 artışla 10.230,08 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 36,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 3,25 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,6 ile inşaat oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi 1

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları ve ABD'deki vergi tasarısına yönelik haber akışı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, günün geri kalanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fiyat Gelişmeleri Raporu, reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul
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