Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden bist 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,79 puan ve yüzde 0,77 artışla 11.446,80 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 54 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,91 ile spor, en çok düşen yüzde 3,37 ile iletişim oldu.

CANLI BORSA

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Yurt içinde açıklanan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalatı yüzde 5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomik güven endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 yükselişle 97,9'a çıktı.

Küresel piyasalarda, yatırımcılar ABD'de açıklanacak büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklanırken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde para ve banka istatistiklerini yurt dışında ise ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 puanın direnç, 11.350 ve 11.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır