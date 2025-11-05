FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 10.919,75 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,65 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.919,75 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 79,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 4,29 ile iletişim, en çok düşen ise yüzde 3,95 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı yatırımcıların odağına yerleşirken, yurt içinde BİST 100 endeksi 10.900 puan seviyesindeki destekten gelen alımlarla günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında, ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek olduğunu kaydetti.

