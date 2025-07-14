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Borsa haftanın ilk gününe yatay başladı (14 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle 10.358,61 puandan başladı.

Borsa haftanın ilk gününe yatay başladı (14 Temmuz 2025)

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 10.358,46 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,14 puan artışla 10.358,61 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 arttı.

Borsa haftanın ilk gününe yatay başladı (14 Temmuz 2025) 1

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,16 ile spor, en fazla kaybettiren ise banka oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği endişeleriyle haftaya satış baskısıyla başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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% 1.28
11:03
ISCTR
14.76
1.611.804.610,18
% -1.53
11:03
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