Borsa İstanbul açıldı 09 Temmuz Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Günlük Durum ve Analiz

09 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15’de 16.580,96 seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,56 olarak kaydedilmiştir. Bu değer, piyasalardaki genel iyimserliğin devam ettiğini göstermektedir. Yatırımcıların en büyük ve likit hisselere olan güveni sürmektedir. BIST 30, Türkiye'nin önde gelen 30 şirketinin hisselerini içermektedir. Bu endeksin yükselişi, ekonomik aktivitenin ve kurumsal kazançların pozitif bir seyir izlediğini göstermektedir. Küresel piyasalardaki gelişmeler, yerel ekonomik veriler de önemli faktörlerdir.

BIST 50: Günlük Durum ve Analiz

BIST 50 endeksi, 09 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.826,54 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,55 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, piyasanın daha geniş bir kesimini kapsar. Yatırımcılar, çeşitli sektörlerdeki performansı değerlendirmektedir. Güncel yükseliş, yatırımcıların güçlü kârlılık raporları beklediğini göstermektedir. Yerli-tüketim odaklı hisselere olan ilgi artmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çeken pek çok şirket, BIST 50’nin büyüme potansiyelini kanıtlamaktadır.

BIST 100: Günlük Durum ve Analiz

09 Temmuz 2026 tarihinde BIST 100 endeksi, 10:15’te 14.253,05 seviyesini görmüştür. Günlük değişimi %0,44 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, endeksin dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir. Ancak uzun vadeli trend pozitif yönde devam etmektedir. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin hisselerini içermektedir. Bu endeksin performansı, ekonomik büyümenin ve piyasa dinamiklerinin sağlıklı bir göstergesidir. Analistler, ikinci çeyrekte açıklanacak ekonomik verilere dikkat etmektedir. Yatırımcılar için yeni fırsatlar ortaya çıkabilir.