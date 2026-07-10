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Borsa İstanbul açıldı 10 Temmuz Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 10 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekmektedir. BIST 30 endeksi 16.360,29 seviyesinde günlük %0,02 değişim göstermiştir. BIST 50, 12.679,38 seviyesinde %0,04 artış kaydetmiştir. BIST 100 ise 14.109,21 seviyesinde %0,03 artışla güven yaratmaktadır. Küresel belirsizlikler ve piyasa dinamikleri, yatırımcı kararlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 10 Temmuz Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
10 Temmuz 2026'da saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.360,29 seviyesindedir. Günlük değişimi %0,02 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların endekse temkinli yaklaştığını gösteriyor. Son dönemlerde artan küresel belirsizlikler ve iç piyasa dinamikleri, yatırımcı psikolojisini etkiliyor. Dolayısıyla endeks üzerinde sınırlı bir hareket yaşanmaktadır. BIST 30'un performansı, piyasa katılımcılarının gelecekteki ekonomik görünüm hakkında net sinyaller almasına bağlı olacaktır.

BIST 50 İncelemesi
BIST 50 endeksi, 10 Temmuz 2026'da saat 10:15'te 12.679,38 seviyesindedir. Günlük değişim ise %0,04 olarak hesaplanmıştır. Bu hafif artış, piyasa hakkında daha olumlu bir hava yaratmaktadır. Ancak genel piyasa koşulları ve dış etkenler göz önüne alındığında, dikkatli bir yaklaşım önemini korumaktadır. BIST 50, büyük ölçekli şirketlerin performansı sayesinde belirleyici rol oynamaktadır.

BIST 100 Değerlendirmesi
Saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 14.109,21 seviyesine yükselmiştir. Günlük değişim oranı %0,03 olarak belirlenmiştir. Bu veriler, yatırımcılar arasında güvenin arttığını göstermektedir. Fakat son zamanlarda yaşanan korkular ve ekonomik belirsizlikler, bu artışın sürdürülebilirliği konusundaki soru işaretlerini artırmaktadır. Yatırımcılar, BIST 100'ün seyrini takip ederken, ekonomik verileri ve global gelişmeleri de izlemelidir.

Borsa İstanbul açıldı 10 Temmuz Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.4
3.772.742.038,32
% 5.26
10:41
ASELS
362.75
3.174.798.183,25
% 1.11
10:41
THYAO
342.25
2.656.671.068,50
% 1.18
10:41
AKBNK
70.5
1.940.701.248,30
% 0.43
10:41
BETAE
85.55
1.585.116.870,90
% 9.96
10:41
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