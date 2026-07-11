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Borsa İstanbul açıldı 11 Temmuz Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

11 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri önemli yükselişler kaydetti. BIST 30, %1,58 artışla 16.615,22 seviyesine ulaştı. BIST 50 ise %1,51 artışla 12.865,08 seviyesine çıktı. BIST 100 ise %1,53'lük yükselişle 14.321,19 değerine geldi. Yatırımcıların ilgisi, güçlü mali raporlar, olumlu dünya ekonomisi ve sektörlerdeki büyümeyle destekleniyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırım stratejileri açısından dikkate değer.

Borsa İstanbul açıldı 11 Temmuz Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi - 11 Temmuz 2026
BIST 30 endeksi, 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 16.615,22 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %1,58. Bu durum yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratıyor. Endeks, lider şirketlerin borsa performanslarını yansıtmakta. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, BIST 30 pozitif ivme kazanıyor. Bu durum, endeks bileşenlerinin güçlü mali sonuçlarıyla ilişkilidir. Sektörel büyümeler de bu ivmeyi destekliyor. Kısa vadeli yatırımcılar için cazip noktalar ortaya çıkıyor. Bu hareketlilik, izlemeyi önemli hale getiriyor.

BIST 50 Analizi - 11 Temmuz 2026
BIST 50 endeksi, 11 Temmuz 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 12.865,08 seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı %1,51 olarak kaydedildi. Bu yükseliş, büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansındaki artışla destekleniyor. Yatırımcılar, enerji ve teknoloji sektörlerinden gelen olumlu haberler sayesinde ilgilerini artırdı. Makroekonomik verilerin güçlü gelmesi, piyasalarda güven sağladı. Bu durum, BIST 50’nin yukarı yönlü hareketini destekliyor.

BIST 100 Analizi - 11 Temmuz 2026
BIST 100 endeksi, 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 14.321,19 seviyesine ulaştı. Günlük değişim %1,53 olarak gerçekleşti. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden oluşuyor. Yatırımcılara geniş bir kapsama alanı sunuyor. Gün içindeki artış, yerli ve yabancı yatırımcıların güveninin artması ile orantılı. Ekonomik göstergelerin pozitif seyri, BIST 100’ün güçlü performansını destekliyor. Global piyasalardaki olumlu hava da bu duruma katkı sağlıyor.

Borsa İstanbul açıldı 11 Temmuz Cumartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
370
20.087.035.689,75
% 3.14
18:10
THYAO
344.5
15.393.054.367,75
% 1.85
18:10
ASTOR
325.75
14.844.029.702,50
% 6.89
18:10
SASA
2.42
11.421.462.761,11
% 6.14
18:10
YKBNK
35.14
10.531.443.538,42
% -2.01
18:10
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