FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 17 Temmuz Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 17 Temmuz 2026'da önemli değer kayıpları yaşadı. Piyasalardaki olumsuz eğilimler, enflasyon ve ekonomik belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını azalttı. BIST 30, 16.153,95 puanda, BIST 50, 12.607,34 puanda ve BIST 100, 14.145,75 puanda işlem gördü. Katılımcılar, makroekonomik verileri takip ederek olumsuz koşullara karşı stratejik kararlar almalıdır.

Borsa İstanbul açıldı 17 Temmuz Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Piyasalarda Düşüş Devam Ediyor

17 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 göstergesi, sabah saat 10:15'te 16.153,95 puan seviyesindeydi. Günlük değişim, -1 olarak kaydedildi. BIST 30, piyasalardaki olumsuz eğilimlerin etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar, yatırımcıların risk iştahını azaltmaktadır. Bu durum, BIST 30 endeksini olumsuz etkilemektedir. Yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmesi gerekiyor. Olası fırsatları değerlendirebilmeleri açısından bu önemli.

BIST 50: Stratejik Kararlar Gerekli

BIST 50 endeksi, 17 Temmuz 2026'da sabah saat 10:15’te 12.607,34 puana geriledi. Günlük değişimi -0.87 olarak belirlendi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında çekinceleri artırmaktadır. Bu durum piyasa likiditesini de azaltmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu BIST 50’de stratejik kararlar almak gerekiyor. Piyasaların yönü, makroekonomik verilere ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak takip edilmeli. Analistlerin, potansiyel toparlanma sinyallerini gözlemlemesi önem kazanmaktadır.

BIST 100: Genel Görünüm Kayıplar Yaşatıyor

17 Temmuz 2026'da BIST 100 endeksi, sabah saat 10:15'te 14.145,75 puan seviyesindeydi. Günlük değişim oranı ise -0.74 olarak belirlendi. Bu durum, borsa genelinde kayıpların sürdüğünün bir işareti. Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların güvenini sarsıyor. BIST 100 kapsamındaki şirketlerin performansı üzerinde baskı yaratıyor. Piyasa katılımcıları, olumsuz koşulları göz önünde bulundurmalı. Risk yönetimi stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri büyük önem taşıyor. Toparlanma sinyalleri için makroekonomik verilerin izlenmesi gerekiyor.

Borsa İstanbul açıldı 17 Temmuz Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa düşüşle başladı: 17 Temmuz 2026 BIST 100Borsa düşüşle başladı: 17 Temmuz 2026 BIST 100
Yargıdan özel okullar için karar: Yapamayacaklar 'Türkiye'de ilk'Yargıdan özel okullar için karar: Yapamayacaklar 'Türkiye'de ilk'

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
BETAE
90.5
2.130.759.854,15
% -2.84
10:11
ASELS
347
1.624.946.748,25
% -1.56
10:11
TRALT
51.95
1.238.056.107,40
% 1.27
10:11
THYAO
330.5
1.236.022.131,75
% 0.15
10:11
ASTOR
302.25
1.151.398.424,50
% -3.28
10:11
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!

Trump hedef göstermişti! ABD ordusu gece saatlerinde saldırdı

Trump hedef göstermişti! ABD ordusu gece saatlerinde saldırdı

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.