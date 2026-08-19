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Borsa İstanbul açıldı 19 Ağustos Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

19 Ağustos 2026 tarihine göre BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcılar için önemli bir çalışma alanı oluşturuyor. BIST 30 endeksi 16.069,90 seviyesinde, BIST 50 endeksi 12.529,74 seviyesinde ve BIST 100 endeksi ise 14.103,63 seviyesinde işlem görmekte.

Borsa İstanbul açıldı 19 Ağustos Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
19 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.069,90 seviyesindeydi. Günlük değişim oranı -0.08 olarak kaydedildi. Kısa vadeli dalgalanmalara dikkat edilmesi gerekiyor. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve likit 30 hisse senedini takip etmekte. Piyasa trendlerini yansıtma kapasitesi oldukça yüksektir. Yatırımcılar, bu endeksin seyrini izleyerek piyasalardaki durumu değerlendirebilir.

BIST 50 İncelemesi
Aynı gün saat 10:15 itibarıyla BIST 50 endeksi 12.529,74 seviyesinde bulunuyordu. Günlük değişim oranı -0.09 olarak belirlendi. Bu durum endeksin seyri açısından zayıf bir performans sergilediğini gösteriyor. BIST 50, Türkiye'nin en sağlam 50 şirketinin hisselerini barındırır. Bu endeksin düşmesi, piyasa algısının olumsuz olduğuna işaret edebilir. Yatırımcıların BIST 50'deki değişimleri dikkatle takip etmesi önemlidir. Gelecekteki yatırım kararları için bu durum büyük bir rol oynuyor.

BIST 100 Durumu
19 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15’te BIST 100 endeksi 14.103,63 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişimi -0.17 olarak kaydedilmiştir. Bu veriler genel piyasa koşullarının zayıf olduğunu gösteriyor. BIST 100, Türkiye’nin en geniş kapsamlı endeksidir. İç ve dış faktörlerin etkisiyle dalgalanmalar yaşanmaktadır. Yatırımcılar, BIST 100 üzerindeki düşüşlerin nedenlerini analiz edebilirler. Bu analiz, gelecekteki yatırım stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı olur.

Borsa İstanbul açıldı 19 Ağustos Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
383.5
1.425.998.843,25
% 0.59
10:23
KARCL
105.2
1.425.420.905,65
% 9.93
10:23
KCHOL
211.2
1.343.729.391,90
% 1.59
10:23
TUPRS
377.75
1.340.640.763,50
% 1
10:23
CWENE
37.74
1.274.936.623,24
% 1.18
10:23
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