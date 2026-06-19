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Borsa İstanbul açıldı 19 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

19 Haziran 2026 sabahında BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri önemli düşüşler yaşadı. BIST 30 16.976,79 puana, BIST 50 13.193,53 puana ve BIST 100 ise 14.710,97 puana geriledi. Günlük değişim oranları sırasıyla -0,88, -0,87 ve -0,78 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların piyasa dinamiklerine karşı temkinli davrandığını açıkça ortaya koyuyor. Ekonomik veriler ve global piyasa koşulları dikkatle izlenmeli.

Borsa İstanbul açıldı 19 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Üzerine İnceleme
19 Haziran 2026'da BIST 30, sabah 10:15'te 16.976,79 puana geriledi. Günlük değişim ise -0,88 olarak kaydedildi. Bu durum, piyasa katılımcılarının temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Yüksek sermaye değerine sahip 30 şirketin performansı, ekonomik görünüm ve global piyasa koşullarına bağlıdır. Yatırımcıların BIST 30’un seyrini etkileyen temel faktörleri dikkatle izlemeleri önemlidir.

BIST 50 Üzerine İnceleme
19 Haziran 2026 sabahında saat 10:15 itibarıyla BIST 50, 13.193,53 puana geriledi. Günlük değişim -0,87 olarak belirlendi. Bu düşüş, yatırımcıların piyasa dinamikleri hakkında temkinli yaklaştıklarını gösteriyor. BIST 50, BIST 30 ile benzer özellikler taşımaktadır. Bu endeks, dünya genelindeki ekonomik verilerden etkilenmektedir. Yatırımcıların bu endeksi takip etmesi kritik bir öneme sahiptir.

BIST 100 Üzerine İnceleme
19 Haziran 2026'da saat 10:15'te BIST 100, 14.710,97 puana düştü. Günlük değişim -0,78 olarak kaydedildi. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin performansını yansıtır. Bu endeks, yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. Düşüş, piyasa havalarının daha karamsar hale geldiğini gösteriyor. Analistler, yatırımcıların volatilite dönemlerinde dikkatli olmalarını öneriyor.

Borsa İstanbul açıldı 19 Haziran 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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Hisse
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Saat
THYAO
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% -0.15
10:34
AKBNK
81.2
2.827.579.330,95
% 0.12
10:34
ASTOR
302
2.219.864.554,50
% 0.67
10:34
ASELS
410.25
1.759.720.103,50
% -0.12
10:34
SELEC
177.9
1.756.201.355,90
% 8.41
10:34
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