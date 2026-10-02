Borsa İstanbul açıldı 2 Ekim Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Günlük Performansı

02 Ekim 2026 tarihine göre, BIST 30 endeksi saat 10:15'te 15.244,79 puandan işlem görüyor. Günlük bazda %0,17'lik bir artış söz konusudur. Yılın bu döneminde makroekonomik veriler olumlu yönde etkileyici bir tablo sunmaktadır. Ayrıca, şirket bilançolarındaki gelişmeler de önemli bir katkı sağlamaktadır. BIST 30'un güçlü performansı dikkat çekiyor. Yatırımcılar, bu stabil yükselişin sürdürülebilirliğini analiz ediyor. Piyasa trendlerini dikkatle izlemeye devam ediyorlar.

BIST 50 Günlük Performansı

Bugün itibarıyla BIST 50 endeksi 02 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15'te 11.471,56 puanda. Günlük olarak %0,17'lik bir artış kaydediliyor. BIST 50, büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerinden oluşuyor. Yapısı bu nedenle dikkat çekmektedir. Sektör içindeki hareketlilik ve uluslararası piyasalardaki olumlu gelişmeler ise öne çıkıyor. Bu faktörler, endeksin daha istikrarlı bir seyir izlemesine yardımcı olmaktadır.

BIST 100 Günlük Performansı

BIST 100 endeksi, 02 Ekim 2026'da saat 10:15'te 12.271,92 puana ulaştı. Bu durumda %0,19'luk bir günlük artış görülmektedir. Artış, yatırımcıların piyasalara olan güvenleriyle ilişkili olarak değerlendirilir. Türkiye ekonomisindeki canlanma da bu durumu destekliyor. BIST 100, geniş kapsamı ile dikkat çekiyor. Piyasa dinamiklerine hızla uyum sağlama yeteneğine sahip. Yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor.