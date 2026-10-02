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Borsa İstanbul açıldı 2 Ekim Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

02 Ekim 2026 tarihinde BIST endeksleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 30 endeksi 15.244,79 puanla %0,17'lik bir artış kaydediyor. BIST 50, 11.471,56 puanla %0,17 artış gösterirken BIST 100, 12.271,92 puana ulaşarak %0,19'luk bir artış elde ediyor. Makroekonomik olumlu veriler ve şirket bilançolarındaki gelişmeler, endekslerin güçlü performansını destekliyor. Yatırımcılar, piyasa trendlerini titizlikle izliyor.

Borsa İstanbul açıldı 2 Ekim Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Günlük Performansı
02 Ekim 2026 tarihine göre, BIST 30 endeksi saat 10:15'te 15.244,79 puandan işlem görüyor. Günlük bazda %0,17'lik bir artış söz konusudur. Yılın bu döneminde makroekonomik veriler olumlu yönde etkileyici bir tablo sunmaktadır. Ayrıca, şirket bilançolarındaki gelişmeler de önemli bir katkı sağlamaktadır. BIST 30'un güçlü performansı dikkat çekiyor. Yatırımcılar, bu stabil yükselişin sürdürülebilirliğini analiz ediyor. Piyasa trendlerini dikkatle izlemeye devam ediyorlar.

BIST 50 Günlük Performansı
Bugün itibarıyla BIST 50 endeksi 02 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15'te 11.471,56 puanda. Günlük olarak %0,17'lik bir artış kaydediliyor. BIST 50, büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerinden oluşuyor. Yapısı bu nedenle dikkat çekmektedir. Sektör içindeki hareketlilik ve uluslararası piyasalardaki olumlu gelişmeler ise öne çıkıyor. Bu faktörler, endeksin daha istikrarlı bir seyir izlemesine yardımcı olmaktadır.

BIST 100 Günlük Performansı
BIST 100 endeksi, 02 Ekim 2026'da saat 10:15'te 12.271,92 puana ulaştı. Bu durumda %0,19'luk bir günlük artış görülmektedir. Artış, yatırımcıların piyasalara olan güvenleriyle ilişkili olarak değerlendirilir. Türkiye ekonomisindeki canlanma da bu durumu destekliyor. BIST 100, geniş kapsamı ile dikkat çekiyor. Piyasa dinamiklerine hızla uyum sağlama yeteneğine sahip. Yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor.

Borsa İstanbul açıldı 2 Ekim Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
221.9
3.676.169.344,70
% 5.87
10:22
ASELS
375.25
3.289.456.068,00
% 1.42
10:22
AKBNK
67.65
1.107.823.811,00
% 0.15
10:22
TUPRS
383.25
747.722.027,75
% -0.97
10:22
TRALT
44.16
711.167.255,98
% 1.7
10:22
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