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Borsa İstanbul açıldı 21 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 21 Eylül 2026 itibarıyla günlük düşüşler kaydediyor. BIST 30, 16.094,57 seviyesine gerilerken, BIST 50 ve BIST 100 de sırasıyla 12.183,09 ve 13.156,61 puanda işlem görmekte. Çeşitli ekonomik dinamikler ve global belirsizlikler, yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşım oluşturuyor. Hisse senedi alım satımları boyunca dikkatli stratejiler izleniyor.

Borsa İstanbul açıldı 21 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: 21 Eylül 2026 Saat 10:15'te 16.094,57
BIST 30 endeksi, 21 Eylül 2026 tarihine göre 10:15’te 16.094,57 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,54 olarak kaydedildi. Ancak, bu durum yatırımcılar arasında temkinli bir bekleyiş yaratıyor. Global piyasalardaki belirsizlikler, iç ekonomideki dinamikler ile bir araya gelerek, BIST 30’un performansını etkiliyor. Yatırımcılar, hisse senedi portföylerinde dikkatli bir strateji izlemeyi tercih ediyor. Risk yönetimi ise öncelikli hedef konumunda.

BIST 50: 21 Eylül 2026 Saat 10:15'te 12.183,09
BIST 50 endeksi, 21 Eylül 2026 tarihinde, saat 10:15 itibarıyla 12.183,09 puanda bulunuyor. Günlük değişim oranı ise -0,64 olarak gözlemlendi. Bu olumsuz değişim, yatırımcıların piyasa koşullarına tepkilerini gösteriyor. Belirsizlik ortamında hisse senedi alım satımında dikkatli olunmakta. BIST 50’nin değerindeki düşüş, finans çevrelerinde ilgiyle takip ediliyor. Gelecekteki ekonomik göstergelerin nasıl şekilleneceği ise merakla beklenmekte.

BIST 100: 21 Eylül 2026 Saat 10:15'te 13.156,61
BIST 100 endeksi, 21 Eylül 2026 tarihinde, saat 10:15 itibarıyla 13.156,61 seviyesine gerilemiş durumda. Günlük düşüş oranı ise -0,96 olarak öne çıkıyor. Olumsuz trend, genel piyasa endişeleri ve iç dinamiklerin etkisiyle sürmekte. Yatırımcılar üzerinde belirsizlik havası yaratılmakta. Piyasa katılımcıları, bu süreçte ekonomik verileri daha titiz bir şekilde analiz ediyor. Dış pazar hareketlerine dikkat ederek, yatırım kararlarını şekillendirecek istikrarlı sinyaller bekleniyor.

Borsa İstanbul açıldı 21 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
246.5
2.918.637.080,35
% -0.6
10:42
THYAO
285.5
2.755.967.109,25
% 0
10:42
TUPRS
406.75
2.484.782.721,25
% -2.52
10:42
AKBNK
70.6
2.234.574.458,95
% -0.14
10:42
ASELS
367.5
2.011.667.443,50
% -1.41
10:42
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