e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir

Adana'da geçtiğimiz ocak ayında emekli olan bir vatandaş, SGK'dan kendisine ulaşan yazıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşverenin sahte sigortalılık işlemleri ve vergi kaçakçılığı gerekçesiyle yapılan inceleme sonucunda vatandaşın 1.027 günlük primi iptal edildi. Kendisine daha önce ödenen 137 bin TL emekli maaşının ise faiz uygulanarak 158 bin TL olarak geri alınması istendi.
Yaşanan durum karşısında vatandaşın, "10 kişiyi şahit getiririm, ben gerçekten çalıştım, benim ne suçum var?" şeklindeki tepkisini değerlendiren SGK Uzmanı Dilek Ete, sahte sigortalılık incelemelerinin kapsamına ve bu süreçte ortaya çıkan mağduriyetlere dikkat çekti.
Fiilen çalışan bazı kişilerin de yapılan toplu iptallerden etkilendiğini belirten Dilek Ete, denetimlerde yaşanan sorunlara ve hazırlanan raporlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Denetmenlerin iş yerinde bulunan herkesle ayrı ayrı görüşmesinin mümkün olmadığını belirten Ete, bu nedenle bazı durumlarda toplu iptallerin gündeme gelebildiğini ifade etti. Ete, bu süreci şu sözlerle anlattı:
Emekliliği iptal edilen kişilerin yalnızca maaşlarını kaybetmekle kalmadığını belirten Dilek Ete, sağlık hizmetleri ve ikramiye ödemelerinin de faizleriyle birlikte geri istenebildiğine dikkat çekti. Ete ayrıca SGK'nın denetim süreçlerinde yapay zekadan yararlandığını belirterek vatandaşların E-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini düzenli biçimde kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.
MAK Haber YouTube kanalında konuşan Ete, vatandaşların hizmet dökümlerini nasıl kontrol etmeleri gerektiğini şu ifadelerle anlattı:
E-Devlet'teki hizmet dökümünde söz konusu harflerle karşılaşan kişilerin süreci gecikmeden takip etmesi gerektiğini vurgulayan Ete, vatandaşların gerçekten çalıştıklarını gösteren belgelerle SGK'ya başvurabileceklerini söyledi.
Ete, izlenmesi gereken yolu şu sözlerle aktardı:
Emeklilik hazırlığı yapan vatandaşların sigortalılık statülerini doğru belirlemelerinin önemine değinen Dilek Ete, özellikle Ek-5 Tarım Sigortası üzerinden yapılan usulsüz uygulamalara karşı uyarıda bulundu.
İzmir Alsancak veya İstanbul Nişantaşı gibi bölgelerde yaşayan kişilerin tarım sigortası yaptırmasının ilerleyen dönemde sorun oluşturabileceğini ifade eden Ete, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ek-5 tarım o kadar tehlikeli bir şey ki... Alsancak'ta veya Nişantaşı'nda oturan kadın gidiyor Ek-5 tarım açtırıyor. Tarım ilçeden ya da muhtarlıktan bir evrak alıyor açtırıyor. ''
''Bunlar da sonra denetlenecek. Kadın hayatında sardunya dikmemiş, Ek-5 tarım ödemiş. Geçmişte yönetici, bankada çalışmış... Ben SGK yöneticileriyle sık sık bir araya geliyorum, onlar da bir dolapta bekliyor. Gün gelecek onları da incelemeye alacaklar."
Dilek Ete, vatandaşların hizmet dökümlerini 2-3 ayda bir kontrol etmeleri gerektiğini belirterek emeklilik planlamasında da doğru sigortalılık statüsünün tercih edilmesinin önemini vurguladı. Ete, SSK kapsamında olanların SSK, Bağ-Kur kapsamında olanların ise Bağ-Kur üzerinden emeklilik planlaması yapması gerektiğini hatırlatarak değerlendirmesini tamamladı.
Kaynak: Nefes
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