FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir

SGK denetimleri kapsamında bazı sigortalılık kayıtları geçmişe dönük incelemeye alınabiliyor. Uzman isim, hizmet dökümünde yer alan K, S ve Ş harflerinin ne anlama geldiğini anlatarak emeklilikte mağduriyet yaşamamak için vatandaşları uyardı.

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir
Cansu Çamcı

Adana'da geçtiğimiz ocak ayında emekli olan bir vatandaş, SGK'dan kendisine ulaşan yazıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşverenin sahte sigortalılık işlemleri ve vergi kaçakçılığı gerekçesiyle yapılan inceleme sonucunda vatandaşın 1.027 günlük primi iptal edildi. Kendisine daha önce ödenen 137 bin TL emekli maaşının ise faiz uygulanarak 158 bin TL olarak geri alınması istendi.

Yaşanan durum karşısında vatandaşın, "10 kişiyi şahit getiririm, ben gerçekten çalıştım, benim ne suçum var?" şeklindeki tepkisini değerlendiren SGK Uzmanı Dilek Ete, sahte sigortalılık incelemelerinin kapsamına ve bu süreçte ortaya çıkan mağduriyetlere dikkat çekti.

Fiilen çalışan bazı kişilerin de yapılan toplu iptallerden etkilendiğini belirten Dilek Ete, denetimlerde yaşanan sorunlara ve hazırlanan raporlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

  • "Bu denetimlerin sonucunda bazıları gerçekten çalışmamış. Fiilen çalışmamış, sadece parasını vermiş oraya. O kişilerin emekliliğinde kalkıp bir hak arayışına girmek ve bunun sonucunda bir şey elde etmek çok zor. Ama gerçekten fiilen çalışanların da iptali oldu...''
  • Denetmen bir ihbar alıyor ya da bu denetimlerde bakıyor firmada 100 kişi çalışıyor ama SGK'ya hiç prim yatmamış. SGK neden daha önce denetlemedi? Burada SGK denetim görevini yerine getirmedi bana göre."

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir 1

TOPLU İPTALLERDE DENETMEN RAPORLARINA DİKKAT

Denetmenlerin iş yerinde bulunan herkesle ayrı ayrı görüşmesinin mümkün olmadığını belirten Ete, bu nedenle bazı durumlarda toplu iptallerin gündeme gelebildiğini ifade etti. Ete, bu süreci şu sözlerle anlattı:

  • "Denetmen geldiğinde birisi 'Ben burada Ayşe'yi görmedim, Makbule burada çalışmıyor' dediğinde denetmen 100 kişiyle görüşecek de değil. Hepsini sildi, 'Gidin mahkemede kendinizi ispat edin' dedi.
  • Ama eğer o denetmen sizi çağırmadan bizim gibi bu işi yapanlarla birlikte hareket etseniz ve gerçekten çalıştığınızı ispat edecek donelerle gitseniz denetmen sizi dinliyor ve ona göre raporunu düzenliyor."

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir 2

e-DEVLET'TEKİ HARFLERE DİKKAT: SGK YAPAY ZEKA KULLANIYOR

Emekliliği iptal edilen kişilerin yalnızca maaşlarını kaybetmekle kalmadığını belirten Dilek Ete, sağlık hizmetleri ve ikramiye ödemelerinin de faizleriyle birlikte geri istenebildiğine dikkat çekti. Ete ayrıca SGK'nın denetim süreçlerinde yapay zekadan yararlandığını belirterek vatandaşların E-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini düzenli biçimde kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

MAK Haber YouTube kanalında konuşan Ete, vatandaşların hizmet dökümlerini nasıl kontrol etmeleri gerektiğini şu ifadelerle anlattı:

  • "E-devlete gireceksiniz, barkotlu hizmet dökümünüzü alacaksınız. Sadece e-devlette hizmet dökümü değil, bu dökümü aldığınızda en sol tarafta yani önünüze ekranı koyduğunuzda sol tarafta 4A yazar, 4B yazar.
  • Onların yanında K harfi varsa kontrollü demek, S harfi varsa sahte demek, Ş harfi varsa şüpheli demek. Bu harfleri görüyorsanız bilin ki denetmenin önünde sizin dosyanız ve sizi inceliyor."

K, S VE Ş HARFİNİ GÖRENLER NE YAPMALI?

E-Devlet'teki hizmet dökümünde söz konusu harflerle karşılaşan kişilerin süreci gecikmeden takip etmesi gerektiğini vurgulayan Ete, vatandaşların gerçekten çalıştıklarını gösteren belgelerle SGK'ya başvurabileceklerini söyledi.

Ete, izlenmesi gereken yolu şu sözlerle aktardı:

  • "Gideceksiniz, illa sizi çağırmalarına gerek yok. 'Ben emekliyim veya emeklilik dönemim geldi, e-Devlet'e girdim K, S, Ş harfi var. Öğrendim ki dosyam sizdeymiş, ben orada gerçekten fiilen çalıştım' diyerek kanıtlayıcı bilgilerle gitmeniz lazım.

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir 3

  • Ama bunlar yoksa, sadece parasını verip kendinizi sigortalı gösterdiyseniz artık ispat edebileceğiniz hiçbir şey yok. Davaya da gitseniz kaybedersiniz, üstüne vekalet ücreti ödersiniz... Çünkü yapay zekayla çalışıyor SGK, çok kolay tespit ediyorlar.

EK-5 TARIM SİGORTASI İÇİN DE UYARI

Emeklilik hazırlığı yapan vatandaşların sigortalılık statülerini doğru belirlemelerinin önemine değinen Dilek Ete, özellikle Ek-5 Tarım Sigortası üzerinden yapılan usulsüz uygulamalara karşı uyarıda bulundu.

İzmir Alsancak veya İstanbul Nişantaşı gibi bölgelerde yaşayan kişilerin tarım sigortası yaptırmasının ilerleyen dönemde sorun oluşturabileceğini ifade eden Ete, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ek-5 tarım o kadar tehlikeli bir şey ki... Alsancak'ta veya Nişantaşı'nda oturan kadın gidiyor Ek-5 tarım açtırıyor. Tarım ilçeden ya da muhtarlıktan bir evrak alıyor açtırıyor. ''

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir 4

''Bunlar da sonra denetlenecek. Kadın hayatında sardunya dikmemiş, Ek-5 tarım ödemiş. Geçmişte yönetici, bankada çalışmış... Ben SGK yöneticileriyle sık sık bir araya geliyorum, onlar da bir dolapta bekliyor. Gün gelecek onları da incelemeye alacaklar."

Dilek Ete, vatandaşların hizmet dökümlerini 2-3 ayda bir kontrol etmeleri gerektiğini belirterek emeklilik planlamasında da doğru sigortalılık statüsünün tercih edilmesinin önemini vurguladı. Ete, SSK kapsamında olanların SSK, Bağ-Kur kapsamında olanların ise Bağ-Kur üzerinden emeklilik planlaması yapması gerektiğini hatırlatarak değerlendirmesini tamamladı.

Kaynak: Nefes

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın yeni haftaya kayıpla başladıAltın yeni haftaya kayıpla başladı
Maaşını yükseltmek isteyen dikkat! Emeklilikte büyük riskMaaşını yükseltmek isteyen dikkat! Emeklilikte büyük risk

Anahtar Kelimeler:
e-devlet sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.