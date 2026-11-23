BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 Piyasaları Üzerine İnceleme

23 Kasım 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 14.039,27 seviyesinden işlem görmektedir. Saat 10:15'teki günlük değişim %0,59 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, piyasalardaki olumlu hava ile yatırımcıların güveninin artmasına işaret etmektedir. Lider şirketlerin yer aldığı bu endeks, Türkiye ekonomisinin sağlığı hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

Aynı gün BIST 50 endeksi 10:15'te 10.518,90 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük değişim %0,56 olarak gözlemlenmektedir. BIST 50, daha geniş bir şirket yelpazesini kapsar. Orta ölçekli firmaların performansını yansıtır. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge olmayı sürdürmektedir. Endeksin seyrinde piyasa katılımcılarının risk iştahı ve ekonomik beklentileri etkili olmaktadır.

BIST 100 endeksi 23 Kasım 2026 tarihinde 10:15 saatinde 11.192,08 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim %0,55 olarak gerçekleşmiştir. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük 100 şirketini kapsamaktadır. Yatırımcılar için geniş bir bakış açısı sunar. BIST 100’ün performansı, makroekonomik faktörlere bağlı gelişen piyasalara olan ilgiyi göstermektedir. Borsa üzerinde artan pozitif bir eğilim gözlemlenmektedir. Bunun sürdürülebilirliği ise merak konusudur.