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Borsa İstanbul açıldı 28 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

28 Eylül 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, ticaret saatleri içerisinde önemli düşüşler kaydetti. BIST 30, %1,37 azalarak 15.728,84 puana gerilerken, BIST 50 %1,51’lik kayıpla 11.827,06 puana düştü. BIST 100 endeksi ise %1,61 düşerek 12.691,49 puana ulaştı. Piyasalardaki belirsizlikler ve yatırımcıların risk iştahındaki azalma, endekslerdeki dalgalanmaları beraberinde getiriyor. Yatırımcılar stratejik hamlelerle alım fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyor.

Borsa İstanbul açıldı 28 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

28 Eylül 2026'da BIST 30 endeksi, 10:15'te 15.728,84 puana geriledi. Önceki güne oranla %1,37'lik bir azalma yaşandı. Bu durum, piyasalardaki belirsizliklerin bir yansımasıdır. Yatırımcıların risk iştahında bir düşüş söz konusudur. Özellikle finansal sektör ve enerji hisselerindeki satış baskısı etkili oldu. Yatırımcılar, dalgalı piyasa ortamında dikkatli davranıyor. Stratejik hamleler yapmaya özen gösteriyorlar.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 28 Eylül 2026'da saat 10:15 itibarıyla 11.827,06 puandan işlem görmekteydi. Önceki güne göre %1,51'lik bir düşüş kaydedildi. Piyasalardaki negatif seyir, makroekonomik verilerin etkisiyle ilgilidir. Uluslararası gelişmeler de belirsizlik yaratmaktadır. Yatırımcılar, bu durumu değerlendirirken risk yönetimine odaklanıyor. Kârlı olabilecek fırsatları arıyorlar.

BIST 100

BIST 100, 28 Eylül 2026'da saat 10:15'te 12.691,49 puana ulaştı. Günlük değişim %1,61'lik bir kayıp oldu. Üst düzey düzenlemeler, yurt içindeki ekonomik durumu etkiliyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli rol oynuyor. Düşen endeksler, genel algıyı bozuyor. Ancak bazı yatırımcılar için alım fırsatları sunuyor. Piyasa koşullarındaki dalgalanmalar, yatırım stratejilerini şekillendirecek. Önümüzdeki günler için önemli dinamikler arasında yer alacak.

Borsa İstanbul açıldı 28 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
69.85
2.552.099.064,75
% -1.48
10:52
THYAO
289
2.325.360.136,75
% -0.6
10:52
ASELS
360.5
2.315.438.487,50
% -3.16
10:52
TUPRS
398.75
1.767.748.969,50
% -1.79
10:52
ISCTR
12.88
1.761.994.994,41
% -1.45
10:52
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