Borsa İstanbul açıldı 28 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

28 Eylül 2026'da BIST 30 endeksi, 10:15'te 15.728,84 puana geriledi. Önceki güne oranla %1,37'lik bir azalma yaşandı. Bu durum, piyasalardaki belirsizliklerin bir yansımasıdır. Yatırımcıların risk iştahında bir düşüş söz konusudur. Özellikle finansal sektör ve enerji hisselerindeki satış baskısı etkili oldu. Yatırımcılar, dalgalı piyasa ortamında dikkatli davranıyor. Stratejik hamleler yapmaya özen gösteriyorlar.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 28 Eylül 2026'da saat 10:15 itibarıyla 11.827,06 puandan işlem görmekteydi. Önceki güne göre %1,51'lik bir düşüş kaydedildi. Piyasalardaki negatif seyir, makroekonomik verilerin etkisiyle ilgilidir. Uluslararası gelişmeler de belirsizlik yaratmaktadır. Yatırımcılar, bu durumu değerlendirirken risk yönetimine odaklanıyor. Kârlı olabilecek fırsatları arıyorlar.

BIST 100

BIST 100, 28 Eylül 2026'da saat 10:15'te 12.691,49 puana ulaştı. Günlük değişim %1,61'lik bir kayıp oldu. Üst düzey düzenlemeler, yurt içindeki ekonomik durumu etkiliyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli rol oynuyor. Düşen endeksler, genel algıyı bozuyor. Ancak bazı yatırımcılar için alım fırsatları sunuyor. Piyasa koşullarındaki dalgalanmalar, yatırım stratejilerini şekillendirecek. Önümüzdeki günler için önemli dinamikler arasında yer alacak.