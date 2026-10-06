Borsa İstanbul açıldı 6 Ekim Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Üzerine Güncel Değerlendirme

06 Ekim 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 15.443,96 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı % -0,09 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve en likit hisselerini barındıran bir endekstir. Bu nedenle, yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmaya devam etmektedir. Hafif düşüş sergilemesi, genel belirsizlik ve makroekonomik verilerle ilgili endişeleri işaret edebilir.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi 11.620,63 puan ile işlem görmektedir. Günlük değişim oranı % -0,06 olarak belirlenmiştir. BIST 50, Türkiye'nin önde gelen 50 şirketini temsil etmektedir. Bu durum, dikkat çekici bir portföy sunmaktadır. Ancak, hafif düşüş ekonomik koşullar ve sektörel dinamikler üzerindeki etkileri titizlikle izlemeyi gerektirmektedir.

BIST 100 Gözlemi

06 Ekim 2026 tarihi itibarıyla BIST 100 endeksi 12.437,59 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı % -0,05 olarak gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin performansını yansıtır. Bu, yatırımcılar için geniş bir bakış açısı sunmaktadır. Küçük bir düşüş, yatırımcılar arasında temkinli bir duruşa sebep olabilir. Ayrıca, piyasa trendlerinin yeniden değerlendirileceğine dair sinyaller vermektedir.