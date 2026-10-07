Borsa İstanbul açıldı 7 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 50 ve 100’de Güncel Durum

07 Ekim 2026 tarihinde BIST 30 Endeksi 15.407,64 puana ulaştı. Gün içerisinde %0,17'lik bir artış görüldü. Bu değer, yatırımcıların endekse ilgisinin arttığını gösteriyor. Piyasalardaki iyimser hava sürüyor. BIST 30'daki yüksek değerli şirketlerin performansı, Türk ekonomisinin dinamizmini yansıtıyor. Bu durum önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor.

BIST 50 Endeksi aynı tarihte 11.585,70 puana ulaştı. Endeks %0,15’lik bir artış kaydetti. Bu artış, büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerindeki pozitif hareketlerden kaynaklandı. Yatırımcılar, BIST 50'deki geniş sektörel çeşitliliği değerlendiriyor.

BIST 100 Endeksi 07 Ekim 2026'da 12.389,72 puana ulaştı. Gün boyunca %0,12’lik bir artış görüldü. BIST 100, Türkiye’nin borsa genelinin sağlığını gösteren kapsamlı bir endekstir. Yatırımcıların dikkatini çeken temel sektörlerin performansı, bu yükselişi destekliyor. BIST 100, Türkiye genel mali piyasalarında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.