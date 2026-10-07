FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 7 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

07 Ekim 2026 tarihinde BIST 100 Endeksi de 12.389,72 puana ulaşarak %0,12'lik bir artış sağladı. Yatırımcıların ilgisini çeken bu endeksler, Türk ekonomisinin dinamizmini ve borsa piyasa güvenini artıran önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul açıldı 7 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 50 ve 100’de Güncel Durum

07 Ekim 2026 tarihinde BIST 30 Endeksi 15.407,64 puana ulaştı. Gün içerisinde %0,17'lik bir artış görüldü. Bu değer, yatırımcıların endekse ilgisinin arttığını gösteriyor. Piyasalardaki iyimser hava sürüyor. BIST 30'daki yüksek değerli şirketlerin performansı, Türk ekonomisinin dinamizmini yansıtıyor. Bu durum önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor.

BIST 50 Endeksi aynı tarihte 11.585,70 puana ulaştı. Endeks %0,15’lik bir artış kaydetti. Bu artış, büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerindeki pozitif hareketlerden kaynaklandı. Yatırımcılar, BIST 50'deki geniş sektörel çeşitliliği değerlendiriyor.

BIST 100 Endeksi 07 Ekim 2026'da 12.389,72 puana ulaştı. Gün boyunca %0,12’lik bir artış görüldü. BIST 100, Türkiye’nin borsa genelinin sağlığını gösteren kapsamlı bir endekstir. Yatırımcıların dikkatini çeken temel sektörlerin performansı, bu yükselişi destekliyor. BIST 100, Türkiye genel mali piyasalarında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Borsa İstanbul açıldı 7 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne yükselişle başladı! En fazla kazandıran...Borsa güne yükselişle başladı! En fazla kazandıran...
Asya borsalarında negatif seyir! Hindistan'da 3 yıl sonra bir ilkAsya borsalarında negatif seyir! Hindistan'da 3 yıl sonra bir ilk

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
371.25
1.333.697.483,50
% -1.26
10:22
ASTOR
190.3
1.182.843.054,20
% -2.21
10:22
THYAO
288.25
1.093.498.497,25
% -0.77
10:22
AKBNK
69.75
1.004.915.904,75
% 0.36
10:22
TUPRS
382.75
820.459.140,00
% 0.92
10:22
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adı fon kriziyle gündeme gelmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Adı fon kriziyle gündeme gelmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: Bir polis şehit oldu

Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: Bir polis şehit oldu

Galatasaray'dan Osimhen, Singo ve Lemina için resmi açıklama!

Galatasaray'dan Osimhen, Singo ve Lemina için resmi açıklama!

Hazal Kaya’nın acı günü! 12 yıllık dostuna veda etti

Hazal Kaya’nın acı günü! 12 yıllık dostuna veda etti

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Herkes severek tüketiyor! Kâr marjı dudak uçuklattı

Herkes severek tüketiyor! Kâr marjı dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.