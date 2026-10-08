Borsa İstanbul açıldı 8 Ekim Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Piyasalardaki İvme Artıyor

BIST 30 endeksi, 8 Ekim 2026 tarihinde 15.075,07 seviyesine ulaştı. Bu durum, 10:15 itibarıyla %0,41'lik bir günlük artış anlamına geliyor. Yatırımcıların büyük hisse senetlerine ilgisi artıyor. Ülkedeki ekonomik etkinlikler ve olumlu şirket bilançoları, BIST 30’un yükselmesine yardımcı oldu. Yılın son çeyreğine girerken, yatırımcıların güven duygusu artıyor. Yeni yatırım fırsatları ortaya çıkıyor. Endeksin önümüzdeki günlerde yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor.

BIST 50: İstikrar Arayışı İçinde

BIST 50 endeksi, 8 Ekim 2026 tarihinde 11.353,80 seviyesine ulaştı. Bu değer, %0,36 oranında bir artış kaydedildi. Saat 10:15 itibarıyla bu durum, piyasaların istikrar arayışını gösteriyor. Yatırımcılar, geniş bir yelpazede hisse senetlerine yöneliyor. Portföylerini çeşitlendirme yolları arıyorlar. Kısa vadede dalgalanmalar yaşanabilir. Ancak, BIST 50'nin daha fazla ilgi göreceği öngörülüyor. Yeni yatırım fırsatları sunması bekleniyor.

BIST 100: Geniş Kapsamlı Yükseliş

BIST 100 endeksi, 8 Ekim 2026 tarihinde 12.161,68 değerine ulaştı. Bu, %0,32 oranında bir günlük artış olarak kaydedildi. Saat 10:15 itibarıyla bu performans, piyasa hareketlerinin olumlu sinyaller verdiğini gösteriyor. Ekonomik verilerin destekleyici etkisi önemli. Şirketlerin güçlü finansal sonuçları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki gelişmeler de etkili. BIST 100'ün önümüzdeki dönemde pozitif bir seyir izlemesi bekleniyor.